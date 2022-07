Safran signe un contrat de maintenance pour les hélicoptères NH90 néo-zélandais

Safran Helicopter Engines a signé un contrat de longue durée avec la Force de Défense de Nouvelle-Zélande pour le soutien des moteurs RTM322 de la flotte d'hélicoptères NH90 du pays.



Il s'agit d'un contrat de type Support-By-the-Hour (SBH) qui porte sur des services de maintenance, réparation et révision (MRO) pour un total de 21 moteurs.



La gestion de ce contrat sera assurée par Safran Helicopter Engines Australia, à Sydney, qui pilote le suivi de plus de 200 opérateurs volant dans les îles du Pacifique (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française), en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Pour rappel, la Force aérienne royale néo-zélandaise (RNZAF) dispose de huit NH90 opérationnels en version TTH depuis 2015 (le neuvième exemplaire est utilisé comme source de pièces de rechange).



Safran Helicopter Engines explique par ailleurs que 90% des heures de vol des RTM322 sont couvertes par des contrats de type GSP (Global Support Package) ou SBH.



(Photo © RNZAF)