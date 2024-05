Safran sélectionné par Bell sur le nouvel aéronef d'assaut longue portée du futur de l'armée américaine

Safran Electrical & Power annonce avoir remporté un contrat avec le groupe Bell Textron portant sur la fourniture de systèmes de générateurs-démarreurs pour le programme d'aéronef d'assaut longue portée du futur (FLRAA) destiné à l'US Army.



Safran précise que ce type de générateur-démarreur haute tension sera capable de produire la puissance nécessaire pour répondre aux besoins électriques évolutifs des appareils militaires et qu'il deviendra « la norme aéronautique pour les programmes militaires du futur ». Les activités de conception, développement et qualification des équipements auront lieu dans les centres d'excellence de Safran Electrical & Power implantés aux États-Unis, à Twinsburg (Ohio) et à Sarasota (Floride).



Pour rappel, le Pentagone a finalement choisi la solution basée sur la plateforme à rotors basculants V-280 Valor (bravoure) de Bell en décembre 2022 pour le programme FLRAA. Il remplacera à terme les milliers d'hélicoptères de transport de moyen tonnage UH-60 Black Hawk de l'US Army. Le nouvel aéronef d'assaut longue portée de l'armée américaine sera capable de transporter jusqu'à 14 passagers, en plus des quatre membres d'équipage, pour assurer des missions d'assaut et d'évacuation champ de bataille. Il affichera une vitesse maximale de 280 noeuds et une autonomie de 500 à 800 nautiques.



Pour rappel, Safran Landing Systems avait remporté un contrat avec Bell Textron pour les trains d'atterrissage du V-280 en 2021. Il s'agissait alors de concevoir et développer les atterrisseurs de l'aéronef à rotors basculants proposé à l'armée américaine. Safran Landing Systems avait alors intégré la « Team Valor ».



(Image © Bell Textron)