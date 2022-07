Safran : rebond logique du chiffre d'affaires au premier semestre

Le groupe Safran a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 24,5 % au 1er semestre, à 8,56 milliards d'euros. Ce bon résultat est porté par la reprise des vols constatée depuis le début de l'année, notamment pour les monocouloirs, et par une comparaison favorable lié à la conjoncture qui prévalait à la même période l'année dernière.



Pour l'activité Propulsion, le chiffre d'affaires progressé de 20,2% sur la période, tiré par l'activité des services pour les moteurs civils (+47 % en dollars), notamment de fortes ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56. Les livraisons de moteurs CFM ont atteint 492 unités (465 LEAP et 27 CFM56) au 1er semestre 2022, contre 448 à la même période l'année dernière.



Le chiffre d'affaires de l'activité Aircraft Interiors fait quant à lui un bond de 29,6%, porté par les services des activités Seats et Cabin, un segment qui était très impacté par les effets de la pandémie durant les six premiers mois de l'année dernière. Le groupe Safran note que les premières montes concernant les cabines (toilettes et galleys) enregistrent de bonnes performances depuis le début de l'année.



Enfin, le chiffre d'affaires Équipements & Défense a progressé de 11,5 % grâce aux services dans toutes les divisions, hormis la Défense. Les ventes en première monte ont augmenté, principalement grâce aux nacelles (A320neo équipé du moteur LEAP-1A et A330neo). Les activités d'avionique sont en légère hausse au 1er semestre. Safran explique que le marché des avions long-courriers est resté morose, notamment concernant le programme 787, ce qui a pesé sur les activités de câblage et de trains d'atterrissage.



