Safran ouvre un nouveau site de fonderie pour ses moteurs à Rennes

Pour accompagner la montée en cadence de sa production de moteurs, Safran a décidé d'ouvrir un nouveau site de fonderie dédié à la production d'aubages de turbine avancées dans la métropole de Rennes. Travaillant en collaboration avec la fonderie historique de Safran Aircraft Engines à Gennevilliers, il sera opérationnel en 2027.



La nouvelle entité, Safran Turbine Airfoils, sera implantée au coeur du pôle d'excellence industrielle de La Janais et son activité sera consacrée aux programmes M88 (pour le Rafale) et LEAP (pour l'Aibus A320neo et le Boeing 737 MAX). Elle emploiera près de 200 personnes, mais l'activité pourra être étendue par la suite.



Jean-Paul Alary, le président de Safran Aircraft Engines, explique : « Safran Turbine Airfoils nous permettra de répondre à nos enjeux de montée en cadence sur le moteur militaire M88, dont les pièces sont majoritairement produites sur notre territoire, et de renforcer la chaîne d'approvisionnement du moteur LEAP en fabriquant en France une partie de la production de pièces critiques. »



Olivier Andriès, le directeur général de Safran, souligne lui aussi l'engagement de l'industriel en faveur de « la souveraineté nationale et à la renaissance industrielle de la France ».



