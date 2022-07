Safran : Le réacteur M88 du Rafale passe le cap du million d'heures de fonctionnement

Safran Aircraft Engines annonce que son réacteur militaire M88, qui équipe l'avion de combat Rafale de Dassault Aviation, a franchi le cap du million d'heures de fonctionnement (en incluant les temps de roulage des appareils au sol).



Le motoriste français rappelle que ce moteur, en activité depuis plus de deux décennies et livré à plus de 600 exemplaires, contribue aujourd'hui aux nombreux succès commerciaux du Rafale, avec les 284 appareils vendus à l'export dans 7 pays (Égypte, Qatar, Inde, Grèce, Croatie, Émirats arabes unis et Indonésie).



Safran Aircraft Engines va tripler les cadences de production du M88 au cours des prochaines années afin de pouvoir répondre au succès du Rafale.



« Le M88 est devenu le moteur d'avion de combat de référence en Europe, grâce à ses performances, sa fiabilité et sa maintenabilité au meilleur niveau mondial » a déclaré Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines, dans un communiqué. « Notre mission ne s'arrête pas à ces succès : nous devons continuer à développer nos capacités de production pour accompagner la demande à l'export et travailler sur des évolutions du moteur pour permettre à nos clients de bénéficier des derniers standards opérationnels » ajoute-t-il.



Safran Aircraft Engines explique aussi qu'il travaille déjà sur une évolution du M88 pour le standard F4 du Rafale qui bénéficiera à la France et aux Émirats arabes unis. Cette évolution sera déployée à partir de 2025 et comprendra plus d'électronique embarquée qui permettra de stocker un nombre plus important de données nécessaires pour la maintenance prédictive intégrée.



(Photo © Safran Aircraft Engines)