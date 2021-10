Safran Landing Systems lance « LandingLife », une marque unique pour ses activités de support et services

Alors que se tiendra le salon MRO Europe à Amsterdam la semaine prochaine, Safran Landing Systems annonce avoir regroupé l'ensemble de son offre de support et services client sous une nouvelle marque unique. Intitulée « LandingLife », cette marque s'articule autour de trois objectifs : maintenir les avions en vol, optimiser les coûts de possession et valoriser le partage d'expertise, avec pour finalité la meilleure expérience possible et la plus grande satisfaction pour ses clients.



« Pouvoir compter sur un service après-vente réactif, fiable et au juste coût est indispensable pour nos clients, qui plus est dans le contexte actuel. Landing Life propose une offre de services élaborée en collaboration directe avec nos clients. Cela nous permet, de ce fait, en tant qu'équipementier de première monte maîtrisant l'ensemble du cycle de vie des trains, roues, freins et systèmes d'atterrissage, de parfaitement répondre aux besoins opérationnels de nos clients et d'améliorer sans cesse leur expérience dans l'utilisation de nos solutions » a déclaré Cédric Goubet, le Président de Safran Landing Systems.



Le leader mondial des atterrisseurs et des freins carbone pour l'aéronautique précise que grâce au portail LandingLife le client peut identifier, instantanément, la solution appropriée à son besoin, demander une assistance urgente en cas d'immobilisation au sol AOG (Aircraft On Ground), effectuer des recherches d'informations par produit et modèle d'avion, accéder à de la documentation technique, effectuer des réservations de formation en ligne ou encore entrer en contact avec les experts Safran. Ce portail avait été déployé en 2018 afin de répondre aux problématiques compagnies aériennes.