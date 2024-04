Safran lance une ligne de harnais électriques forte puissance pour l'aviation électrique : GENeUSCONNECT

A l'occasion du salon Aero Friedrichshafen, qui s'ouvre aujourd'hui en Allemagne, Safran Electrical & Power a lancé une ligne de harnais électriques forte puissance. Baptisée GENeUSCONNECT, elle complète sa gamme de systèmes électriques dédiée aux futurs aéronefs tout électriques et hybrides.



Ces harnais pourront supporter une tension allant jusqu'à 800 volts en régime continu et résister aux phénomènes de décharges partielles en altitude. Conçus à partir de nouveaux procédés et matériaux isolants, ils sont adaptés aux environnements sévères dans lesquels évolueront les nouvelles chaînes propulsives : hautes températures, conditions vibratoires importantes et fortes contraintes d'intégration.



Safran Electrical & Power pourra fournir l'intégralité du harnais électrique (connecteurs, câbles, composants, et protections passives contre les arcs électriques et le rayonnement électromagnétique) mais aussi les services associés tout au long du cycle de vie de l'équipement, du prototypage aux services après-vente.



L'équipementier rappelle qu'il est très impliqué dans le développement de technologies adaptées aux futures forme de mobilité aérienne et qu'il travaille sur un moteur électrique (ENGINeUS), un générateur (GENeUS), un système de distribution électrique (GENeUSGRID) et une batterie (GENeUSPACK).



(Photo © Safran)