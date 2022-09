Safran inaugure son nouveau centre d'excellence Electrical & Power à Créteil

Safran Electrical & Power a inauguré son nouveau centre d'excellence en ingénierie électrique, en présence de Ross McInnes, président du conseil d'administration de Safran, Olivier Andriès, son directeur général, et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports.



Situé à Créteil, le site couvre 6 400 m² et regroupe les activités des sites de Montreuil, Réau et Saclay dans le domaine de propulsion électrique et hybride, l'électronique de puissance, la distribution électrique et la conversion électrique. Il abrite les bureaux d'études, des bancs d'essais (sur une surface de 1 200 m²), la coordination des programmes et les fonctions support.



C'est là que sont notamment développées les solutions destinées aux nouveaux aéronefs hybrides et électriques. Safran Electrical & Power y travaille notamment sur ses moteurs électriques ENGINeUS, les batteries GENeUSPACK, le système de distribution primaire et secondaire GENeUSGRID, et le système de gestion de puissance GENeUSGRID PROPULSION.



Quelque 430 collaborateurs y travaillent depuis sa mise en opération en avril.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)