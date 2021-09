Safran Helicopter Engines teste le 100% carburant durable

Le carburant durable d'aviation fait aussi son chemin dans le secteur des hélicoptères. Après avoir fait voler un hélicoptère avec 40% de SAF en juin et réalisé plusieurs essais moteurs en intégrant, Safran Helicopter Engines a réalisé la première rotation au banc mondiale d'un moteur d'hélicoptère avec 100% de SAF. Cet essai a été réalisé avec un Malika 2 sur son site de Bordes.



Il s'agit là de la première étape d'une campagne d'essais destinée à évaluer l'impact des SAF sur le fonctionnement des moteurs d'hélicoptère. Cette campagne aura notamment recours au banc Bearcat de Safran Tech (Banc d'essai avancé pour la recherche en combustion et aérothermique des turbomachines).



« Ces essais sont une étape clé dans la réalisation de futurs vols d'essais avec nos partenaires hélicoptéristes. En généralisant l'utilisation des carburants durables chez les opérateurs d'hélicoptères ainsi que sur nos sites, nous réduisons de manière significative les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie de nos produits », a résumé Franck Saudo, président de Safran Helicopter Engines.



Au niveau groupe, Safran souligne que tous ses moteurs sont certifiés pour voler avec un mélange à 50-50 de SAF et de kérosène.



Le carburant utilisé lors de l'essai à Bordes avait été fourni par TotalEnergies. Il est produit à partir de déchets, notamment d'huiles usagées.



(Photo © Safran Helicopter Engines)