Safran et Turbotech testent une turbine à hydrogène pour l'aviation légère

Safran et Turbotech ont annoncé que de premiers essais avaient été réalisés au mois de janvier sur une turbine à gaz aéronautique à hydrogène utilisant un cycle régénératif ultra-performant (TP-R90 de Turbotech). Ils ont été réalisés sur le site d'ArianeGroup à Vernon, en partenariat avec le groupe spatial.



Pour cette première phase d'expérimentation, les partenaires ont choisi d'utiliser de l'hydrogène sous forme gazeuse. Plus tard dans l'année, ils auront recours à un système de stockage liquide cryogénique développé par Air Liquide.



« Avec le recours ultérieur à l'hydrogène liquide, l'objectif est bien de proposer un système de propulsion à haute densité énergétique, permettant d'envisager à terme de réelles applications commerciales. Cette solution sera directement intégrable dans des aéronefs légers, et peut préfigurer une application à d'autres segments de marché », explique Damien Fauvet, PDG de Turbotech.



Ces essais s'inscrivent dans le cadre du projet BeautHyFuel, qui rassemble depuis juin 2022 Turbotech, Elixir Aviation, Safran, Air Liquide et Daher, avec le soutien de la DGAC. L'objectif est de définir et tester au sol une chaine de propulsion hydrogène dans une gamme de puissance adaptée à l'aviation légère. BeautHyFuel vise également à définir une méthodologie pour la certification de l'intégration de cette chaîne propulsive.



(Photo © Safran)