Safran et TotalEnergies concluent un partenariat stratégique

Safran et TotalEnergies ont conclu un partenariat stratégique dans le domaine des carburants durables d'aviation, et plus largement de la décarbonation de l'aviation.



La première étape de cette collaboration est de parvenir à une compatibilité totale des SAF et des moteurs, pour rendre possible une alimentation 100% SAF. Par la suite, les recherches seront poussées pour optimiser l'efficacité énergétique des couples moteur/carburant.



Elle pourra par la suite être élargie à d'autres domaines, comme l'adaptation des systèmes carburants aux SAF mais aussi le développement de batteries pour les moteurs électriques.



Elle doit se concrétiser le développement et la validation par des essais au sol et en vol de briques technologiques, la fourniture de SAF à Safran pour ses vols d'essais et des actions de sensibilisation.



(Photo © TotalEnergies)