Safran et l'ONERA lancent les essais en soufflerie de l'Open Fan

Safran Aircraft Engines a inauguré les premières campagnes d'essais en soufflerie de l'ECOENGInE, un démonstrateur à l'échelle 1/5e du futur Open Fan, pilier du programme RISE de CFM International. Les premiers essais ont été réalisés à Modane, dans les souffleries de l'ONERA.



Les deux partenaires ont signé un contrat cadre sécurisant plusieurs séries d'essais de 2024 à 2028.



Cette campagne, réalisée avec le soutien de la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) et dans le cadre du CORAC, devrait cumuler plus de 200 heures d'essais, qui permettront de démontrer les performances aérodynamiques et acoustiques du module fan, et de valider la conception des aubes de soufflante. Elle sera suivie par des essais de simulation sous aile du démonstrateur.



« Cette campagne d'essais en soufflerie représente une étape majeure de notre feuille de route de Recherche & Technologie, qui vise à développer les briques technologiques pour la prochaine génération de moteurs d'avions commerciaux », explique Pierre Cottenceau, directeur technique et R&T de Safran Aircraft Engines. « Dans le cadre du programme RISE, Safran Aircraft Engines apporte son expertise de longue date sur le développement du module fan afin de démontrer les avantages d'une architecture de moteur non-caréné au sol et en vol d'ici le milieu de cette décennie. »



Safran rappelle que l'architecture Open Fan permettrait de réduire de 20% la consommation de carburant et des émissions de CO2 (hors contribution des carburants durables) sur la prochaine génération de monocouloirs à horizon 2035.



(Photo © Safran Aircraft Engines)