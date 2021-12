SAF Hélicoptères rachète l'opérateur sud-africain Starlite et devient SAF Aerogroup

SAF Hélicoptères annonce le rachat de l'opérateur sud-africain d'hélicoptères Starlite Aviation Group et par conséquent la formation d'un groupe aéronautique baptisé SAF Aerogroup. Les principaux actionnaires du groupe sont Oaktree Capital Management et BPI France.



Cette fusion érige SAF au premier rang des compagnies d'hélicoptères en France et dans le top 5 des opérateurs d'hélicoptères et de voilures fixes en Europe. Mieux, elle ouvre de nouvelles opportunités de marché pour le groupe sur le plan géographique en s'étendant en Afrique et au Moyen-Orient et élargit ses domaines d'expertise.



Désormais, SAF Aerogroup gérera huit bases de maintenance, deux centres de formation et cinq simulateurs de vol. Sa flotte comprendra désormais 78 hélicoptères de mission (opérations d'évacuation sanitaire, urgences médicales, transport VIP...) ainsi que 40 hélicoptères et avions à voilure fixe (dont 3 avions bi-turbopropulseurs) pour la seule activité de formation des pilotes.



Grâce à cette consolidation, SAF Aerogroup totalise 500 salariés et prévoit de créer entre 100 et 300 emplois supplémentaires d'ici 2025. Sur la même période, le groupe veut faire passer son chiffre d'affaires de 100 millions à 150 millions de dollars.



Particulièrement connu dans les Alpes pour ses opérations de protection ou de secours à la personne, en partenariat avec les SMUR ou les services sécurité de plusieurs grandes stations de ski, le groupe intervient aussi en Irlande, en Belgique et maintenant en Afrique du Sud, au Mali et au Niger.