Sabena technics remporte un nouvel appel d'offres avec la DMAé

Sabena technics a remporté l'appel d'offres émis par la DMAé (direction de la maintenance aéronautique) pour le maintien en condition opérationnelle des sept Beechcraft King Air 350 des douanes françaises.



Le contrat a une durée de neuf ans et permettra aux douanes d'atteindre une activité aérienne maximale supérieure à 35 000 heures de vol. Il vient s'ajouter à celui remporté pour le MCO des Beechcraft 350 de l'Armée de l'Air et de l'Espace, ce qui rend Sabena technics responsable du MCO de toute la flotte de Beechcraft 350 exploités par les services de l'État.



Pour la douane, la société de maintenance assurera le soutien technique de l'aéronef et du système de mission, la réparation des équipements, la fourniture de pièces détachées, les visites d'entretien, certaines tâches de gestion du maintien de la navigabilité et la formation du personnel des douanes.



« La notification de ce contrat permet au groupe Sabena technics de constituer, à Dinard, un pôle d'expertise de premier plan relatif au MCO des Beech 350 », précise Philippe Rochet, le président du groupe Sabena technics.



(Photo © Direction générale des douanes et droits indirects)