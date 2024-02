Sabena technics nomme Thierry Casale directeur général du site de Bordeaux

Thierry Casale a été nommé directeur général du site bordelais de Sabena technics. Il rejoint par ailleurs le comité exécutif du groupe.



Il était récemment directeur d'établissement Airbus Opérations à Toulouse (depuis 2017).



Avant cela, il a débuté sa carrière en tant qu'Aircraft Manager puis directeur Airframe, Component, Cabin Completion et Backshop chez Sogerma. Il a ensuite rejoint ATR, comme directeur des Opérations puis du Programme. Il intègre enfin le groupe Airbus en tant que directeur du management de programme A380, puis de la FAL A350, puis du pôle peinture.



Au sein de Sabena technics, il assurera la direction générale du site de Bordeaux, du Training et le pilotage du site de Blagnac et de Toulouse Painting.