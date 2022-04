Saab notifié par la Suède pour moderniser la flotte de Gripen C/D

Saab a reçu une commande de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) pour assurer une opérabilité continue de la flotte de JAS 39 Gripen C/D ainsi que pour fournir des améliorations de capacité afin de préserver la pertinence opérationnelle de l'avion de chasse. La valeur de ce contrat est annoncée à 500 millions de couronnes suédoises (48,5 millions d'euros).



« Le Gripen C/D est l'épine dorsale des forces armées suédoises aujourd'hui et continuera de l'être pendant de nombreuses années à venir, il s'agit donc d'une commande importante pour laquelle nous assurerons le fonctionnement continu et la pertinence opérationnelle du Gripen C/D » a déclare Jonas Hjelm, le directeur de la branche Aéronautique de Saab.



L'objectif de cette commande est de commencer à mettre en oeuvre des mises à niveau pour maintenir les capacités et la disponibilité de la flotte de la Svenska flygvapnet jusqu'en 2035.



La Suède aligne aujourd'hui 95 Gripen actifs (72 monoplaces et 23 biplaces). L'armée de l'air suédoise doit également recevoir entre 40 et 60 Gripen E/F dans les prochaines années.



(Photo © Saab)