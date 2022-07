Saab montera bien à bord de l'Eurodrone

L'avionneur suédois Saab a confirmé qu'il participerait bien au programme du futur drone MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System) européen. Saab précise avoir remporté un contrat avec Airbus DS pour fournir à l'Eurodrone des ordinateurs essentiels à la sécurité dans les domaines de la gestion du vol et de l'intégration dans l'espace aérien.



Ce contrat fait donc suite aux travaux menés par l'industriel suédois dans le cadre du programme du consortium EUDAAS (European Detect and Avoid System), un programme partiellement financé par la Commission européenne depuis 2020 pour développer un système de détection et d'anticollision pour les drones militaires de grandes dimensions pouvant évoluer dans un environnement civil.



Pour rappel, Airbus et l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) ont signé le contrat portant sur le développement et la production de 20 systèmes de l'Eurodrone (soit 60 drones) en février dernier, lançant de fait le programme du futur drone male européen qui était en gestation depuis 2015. Le premier drone MALE RPAS européen effectuera son vol inaugural en 2026. Les premières livraisons sont quant à elles attendues pour 2028.



La division allemande d'Airbus DS est le maître d'oeuvre du programme au nom des trois principaux sous-traitants, à savoir Airbus Defence Espagne, Dassault Aviation et Leonardo.



(Une maquette de l'Eurodrone présentée au salon ILA 2022 à Berlin en juin dernier, dans une configuration armée. Photo © Airbus)