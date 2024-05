Ryanair veut former et recruter 400 pilotes en France sur 4 ans

Ryanair a lancé son nouveau programme de formation de pilotes en France, toujours avec son partenaire Astonfly. Future Flyer Academy doit former plus de 400 pilotes sur quatre ans, dans le but de renforcer les équipes de la low-cost irlandaise.

Le partenariat historique avec Astonfly permettait jusqu'ici aux aspirants pilotes de suivre leur formation initiale au sein de l'école et de se familiariser aux procédures du groupe Ryanair. Ici, la formation initiale est combinée à la qualification de type sur Boeing 737 ou Airbus A320.

« Ce nouveau programme de formation, Future Flyer Academy, proposé par Ryanair fournira à la compagnie aérienne une réserve régulière de pilotes talentueux et professionnels provenant de toute l'Europe pour répondre aux besoins de notre réseau en pleine croissance. Ce programme amélioré a fait ses preuves en formant des cadets hautement qualifiés qui ont démontré toutes les connaissances, les compétences et l'attitude nécessaires pour réussir en tant que futur commandant de bord de Ryanair », commente Paul Kelly, responsable de la formation des équipages de Ryanair.

Les candidatures sont ouvertes sur les sites de Ryanair et d'Astonfly.



