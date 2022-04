Ryanair se repose sur Astonfly pour le recrutement de 500 pilotes

Astonfly annonce que Ryanair lui a confié la sélection et la formation de 500 de ses futurs pilotes. Un contrat d'exclusivité portant sur leur recrutement sur quatre ans (2022-2026) a été signé le 7 avril.



La formation de deux ans sera réalisée dans le cadre d'un programme « Ryanair mentored », qui permettra aux élèves de se familiariser aux procédures de la compagnie, garantissant à 98% d'entre eux d'obtenir un poste de copilote sur Boeing 737 à la sortie de la formation.



« Les futurs élèves sélectionnés par Astonfly au Ryanair Mentored Programme auront un avantage indéniable car ils auront un accès à la culture et aux SOPs (procédures) de Ryanair et bénéficieront ainsi d'un parcours de recrutement accéléré jusqu'à leur premier poste de copilote », confirme Mark Duffy, directeur adjoint RH et responsable de l'acquisition de talents de Ryanair.



La low-cost irlandaise rappelle qu'elle vise les 225 millions de passagers en 2026, qu'elle est en train d'intégrer des 737-8200 et qu'elle prévoit de créer « des milliers de postes pour de futurs pilotes ».



(Photo © Astonfly)