Ryanair annonce la fermeture de sa base à Bordeaux

Ryanair a décidé de fermer sa base de Bordeaux à partir de novembre prochain. Trois Boeing 737-800 étaient basés sur l'aéroport français depuis 2019. La low-cost irlandaise explique que cette décision fait suite à l'échec des négociations avec l'aéroport sur les conditions d'une extension de ses services à partir de novembre.



« En raison de l'augmentation des coûts, nous n'avons pas d'autre alternative financière que de fermer notre base bordelaise en novembre et de relocaliser ces avions et ces emplois dans des bases moins coûteuses situées ailleurs dans le vaste réseau d'aéroports du groupe Ryanair à travers l'Europe », déclare Jason McGuinness, le directeur commercial de Ryanair, en ajoutant que d'autres aéroports « offrent des incitations encourageant la croissance des compagnies low-cost, alors que nous ne sommes pas en mesure de convenir d'incitations similaires avec l'aéroport de Bordeaux. »



Ryanair calcule que la plateforme perdra 40 lignes et 90 emplois de pilotes, de personnel de cabine et d'ingénieurs. Les PN, employés par Malta Air, se verront proposer des postes dans d'autres bases du réseau.



Le syndicat SNPNC-FO, qui avait alerté sur la menace de fermeture dès le mois de mars, ne décolère pas et demande la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il affirme que la compagnie a bénéficié « d'aides financières faramineuses » pour s'installer à Bordeaux et qu'elle se retire après que la Cour des comptes a enjoint la direction de l'aéroport de « pratiquer des coûts aéroportuaires conformes au prix du marché, cessant le favoritisme économique déloyal ».



(Photo © Ryanair)