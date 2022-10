Royal Jordanian tranche pour la famille A320neo d'Airbus

La compagnie aérienne Royal Jordanian a finalement annoncé le 2 octobre qu'elle avait conclu un accord avec Airbus pour acquérir 20 appareils de la famille A320neo.



Ils viendront remplacer et feront croître la flotte d'avions moyen-courriers de la compagnie jordanienne qui comprend 13 appareils de la famille A320ceo aujourd'hui (4 A319, 7 A320 et 2 A321). Les livraisons dont attendues à partir de mi-2024. Le choix concernant la motorisation n'a pas été avancé.



« Un atout qui a influencé le processus de sélection est le large soutien technique et logistique dans la région et dans tous les aéroports où la compagnie aérienne exploite ce type d'avion », indique la compagnie, qui exploite des avions Airbus depuis 35 ans (premier A310 livré en 1987).



Le transporteur national jordanien poursuit également les négociations avec Boeing, en vue d'ajouter dans les prochaines années quatre 787 supplémentaires à sa flotte gros-porteur qui compte déjà sept 787-8. Royal Jordanian Airlines évalue les versions 787-9 et -10.



Le PDG de Royal Jordanian, Samer Majali, a indiqué qu'il prévoit aussi d'introduire nouveaux avions régionaux à partir du second semestre de l'année prochaine pour donner à la compagnie aérienne la flexibilité et l'avantage d'augmenter ses fréquences de vol vers toutes les destinations principales et secondaires de la région. Sa flotte régionale comprend aujourd'hui deux ERJ195 et deux ERJ175.



Cette modernisation de la flotte s'inscrit dans le plan de développement de la compagnie qui vise à faire augmenter sa taille de 24 appareils aujourd'hui à plus de 40 appareils dans les 3 à 5 prochaines années.



(Photo © Royal Jordanian)