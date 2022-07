Royal Air Maroc renonce à ses deux derniers 737 MAX commandés

Royal Air Maroc (RAM) a finalement renoncé à la livraison de ses deux derniers Boeing 737 MAX 8 attendus.



Les deux appareils (LN 7460 & 7601) ont été réaffectés à la compagnie islandaise Icelandair, et voleront prochainement sous les immatriculations TF-ICL et TF-ICM. Ils sont âgés de 3 ans et configurés en biclasse avec 16 sièges en classe Affaires et 144 sièges en classe classe économique. Le premier 737-8 a effectué son vol de convoyage depuis Seattle vers l'aéroport international de Keflavík le 30 juin.



RAM exploite déjà deux 737 MAX 8 (CN-MAX, CN-MAY), le premier ayant été réceptionné en décembre 2018 et le second le 1er mars 2019, neuf jours seulement avant l'accident du 737 MAX d'Ethiopian Airlines.



Ils ont été remis en service en juillet 2021 après plus de deux années d'immobilisation. La compagnie porte-drapeau marocaine prévoit de lancer un appel d'offres dès 2023 pour le renouvellement de sa flotte Boeing 737NG (31 737-800 et 6 737-700).