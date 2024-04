Royal Air Maroc lance son appel d'offres pour acquérir 200 avions commerciaux

Royal Air Maroc a officiellement lancé son appel d'offres visant à l'acquisition de 200 nouveaux appareils pour moderniser, puis quadrupler la taille de sa flotte dans les 15 prochaines années. Son PDG, Abdelhamid Addou, a ainsi précisé que le RFP (Request For Proposal) avait été lancé le 15 avril dernier. Les avionneurs concernés sont évidemment Airbus et Boeing, mais également Embraer et ATR.



La compagnie marocaine aligne aujourd'hui une flotte de 44 appareils (hors avions opérés en ACMI), une flotte qui est majoritairement composée de monocouloirs de la famille 737NG de Boeing (28 737-800), ces derniers devant être logiquement les premiers concernés par l'appel d'offres.



Royal Air Maroc avait d'ailleurs décidé de tester le 737 MAX de l'avionneur américain, traditionnel fournisseur de la compagnie porte-drapeau marocaine, avec deux 737 MAX 8 livrés et toujours en service sur les quatre initialement commandés avant la première crise du monocouloir américain en 2019.



Selon le contrat-programme signé entre la RAM et le gouvernement marocain l'année dernière, la compagnie aérienne doit permettre de développer le tourisme du Royaume en attirant jusqu'à 65 millions de visiteurs à l'horizon 2037 (ils étaient 13 millions en 2019), l'ouverture de nouvelles dessertes internationales (en particulier sur le marché africain, mais aussi vers les Amériques et l'Asie, ainsi que la création de 46 dessertes intérieures.



(Photo © Royal Air Maroc)