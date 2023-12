Rino Morosini prend la direction de TAP Air Portugal pour la France et le Benelux

TAP Air Portugal annonce la nomination de Rino Morosini en qualité de Country Manager France & Benelux à compter du 1er décembre 2023. Basé au sein des bureaux parisiens de la compagnie, Rino Morosini aura pour mission de diriger l'équipe de la TAP en France et au Benelux.



Il sera directement rattaché à Ana Marta Alves, Regional Sales Director - Europe.



« Enthousiaste par nature, je suis heureux de rejoindre les équipes de la TAP, une compagnie aérienne porteuse de valeurs qui joue un rôle important dans l'industrie de l'aviation européenne et mondiale. De nouveaux défis à relever et une nouvelle équipe à accompagner, telles sont mes missions à venir » a déclaré Rino Morosini.



Rino Morosini a notamment travaillé au sein des compagnies aériennes Qatar Airways, Air China, Air Liberté, British Airways et TAT. Il a précédemment été en charge des ventes corporate de Qatar Airways en France durant 13 ans.



