Rheinmetall va produire le caisson central du fuselage du F-35 en Allemagne

Rheinmetall AG va participer de façon majeure à la production du F-35. Lockheed Martin et Northrop Grumman ont en effet signé une lettre d'intention avec le groupe industriel allemand pour poser une deuxième ligne d'assemblage intégrée (IAL) pour le caisson central du fuselage du F-35 en Allemagne.



Cette chaîne de production s'ajoutera ainsi à celle de Northrop Grumman implantée à Palmdale (Californie), qui a déjà produit un millier de caissons centraux de fuselage pour le chasseur de cinquième génération de Lockheed Martin, et ce pour ses trois versions.



Avec Rheinmetall, Lockheed Martin pourra ainsi considérablement accroître ses capacités de production pour le F-35 tout en augmentant son empreinte en Europe.



« La production du fuselage central du F-35 en Allemagne sera vitale pour répondre à la demande mondiale croissante du F-35, qui joue un rôle vital dans la sécurité du 21e siècle » a ainsi annoncé Mike Shoemaker, vice-président des programmes clients du F-35 chez Lockheed Martin. L'Europe accueille d'ailleur déjà une ligne d'assemblage final pour le programme F-35 à Cameri (Leonardo).



Pour rappel, l'Allemagne est devenue le neuvième pays à acquérir des F-35 via un contrat FMS en décembre dernier, et le 17e pays qui opérera avec le JSF de Lockheed Martin. Les premières livraisons devraient intervenir à partir de 2026 pour une capacité opérationnelle initiale (IOC) en 2028.



(La première ligne d'assemblage intégrée de Northrop Grumman pour le caisson central du fuselage du F-35 - Photo © Northrop Grumman)