Revima renforce encore son positionnement sur les APU Honeywell pour les monocouloirs Airbus et Boeing

(MRO Europe 2021) Revima a profité du salon MRO Europe à Amsterdam pour renforcer son positionnement sur les services de réparation et de révision de générateurs auxiliaires de puissance produits par Honeywell et qui sont présents sur les familles de monocouloirs d'Airbus et Boeing.



La société française a signé un accord à long terme avec Honeywell pour intervenir sur les APU GTCP131-9A (familles A320 et A320neo) et GTCP131-9B (familles 737 NG et 737 MAX) en tant que centre autorisé « Channel Partner ». Revima assurait déjà des réparations sur des APU produits par Honeywell depuis plus de 50 ans, aussi bien sur le marché civil que militaire.



Le nouvel accord, d'une durée de 10 ans, permet au groupe Revima de fournir des services d'inspections, réparations, révisions et mises à jour des APU de l'OEM depuis ses ateliers de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime). Honeywell fournira pour sa part à Revima un support technique et des pièces de rechange.



(Photo © Honeywell)