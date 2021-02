Revima remporte un contrat avec Pratt & Whitney sur l'entretien d'APU

Revima a conclu un accord avec Pratt & Whitney, lui permettant de renouveler et étendre ses capacités de réparation sur une base mondiale pour divers modèles d'APU sur des applications civiles et militaires (APS500, APS1000, APS2000 and APS2100) et pour la durée de vie restante des programmes.



La société française va ainsi devenir capable et agréée pour réparer pratiquement toute la ligne de groupes auxiliaires de puissance radiaux de Pratt & Whitney.



L'équipementier soutiendra Revima pour former ses ingénieurs et techniciens, transférer les stocks et l'outillage necessaries à cette activité et calibrer les bancs d'essais en Normandie. Ensuite, il transfèrera vers la société normande les travaux de révision qu'il réalise actuellement à West Palm Beach. En ce qui concerne les applications militaires, Revima agira en tant que sous-traitant de Pratt & Whitney.



Olivier Legrand, son PDG, explique que la société proposait déjà des services MRO sur les applications régionales des APS500 et APS1000. Ses capacités vont être très élargies, notamment en lui permettant de diversifier son activité vers les applications militaires.