Revima Pacific a révisé ses premiers trains d'atterrissage de Boeing 737-900ER

Revima Pacific vient de réaliser l'entretien d'un premier jeu de trains d'atterrissage de Boeing 737-900ER (Extended Range), une nouvelle étape pour le site thaïlandais du groupe Revima. Le client n'a pas été divulgué.



Opérationnelle depuis début 2021 et connaissant une accélération soutenue avec la fin des restrictions de voyages en Asie, cette installation de plus de 11 000 m² implantée à Chonburi, près de Bangkok, est dédiée à la révision des trains d'atterrissage des familles A320 et 737NG.



Ce site a été dimensionné pour assurer la maintenance de jusqu'à 600 jambes de trains d'atterrissage par an.



(Photo © Revima)