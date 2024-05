Recaro rebaptise sa gamme de fauteuils et présente deux nouveaux produits

(AIX2024) Adieu SL3710, CL3810, PL3810, CL6720 et consorts ! Recaro a décidé de renommer ses familles de sièges pour gagner en clarté auprès de ses clients. La nouvelle nomenclature va de R1 à R7, allant du fauteuil le plus efficace de classe économique au fauteuil le plus complexe et le plus luxueux de classe affaires.



Ainsi, les fauteuils de classe économique court et moyen-courrier SL3710 et BL3710 deviennent les R1 et R2, le siège de classe économique moyen et long-courrier CL3810 devient le R3, le fauteuil de premium economy PL3810 devient le R4, le CL4710 de classe affaires devient le R5 et le lie-flat de classe affaires CL6720 devient le R7.



Par ailleurs, l'équipementier allemand présente deux nouveaux fauteuils : le R Sphere axé sur la durabilité et une mise à jour du R Horizon de classe affaires avec des technologies intelligentes et davantage de confort.



Finaliste du concours Crystal Cabin cette année, R Sphere est constitué de matériaux durables comme le liège, le bois et des filets de pêche recyclés, et promet une réduction des émissions de CO2 de 63 tonnes par avion et par an. Il est par ailleurs 100 % recyclable en fin de vie. Recaro précise qu'il est appelé à évoluer : ses équipes travaillent à la certification d'autres matériaux recyclés qui pourraient être utilisés.



(Photo © Recaro)