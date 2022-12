Raytheon Technologies allume son démonstrateur de moteur hybride-électrique dédié à l'aviation régionale

Raytheon Technologies a annoncé qu'il avait procédé à l'allumage de son premier démonstrateur de technologie hybride-électrique destiné à l'aviation régionale. Il a eu lieu au centre d'innovation de Pratt & Whitney à Longueuil, au Québec.



Le système intègre un moteur électrique d'une puissance d'un mégawatt développé par Collins Aerospace et un moteur à combustion de Pratt & Whitney adapté au fonctionnement hybride-électrique.



Cette configuration doit permettre une meilleure performance du moteur lors de toutes les phases de vol, réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 30 % par rapport à un biturbopropulseur actuel.



Les démonstrations en vol, qui doivent débuter en 2024, seront réalisées sur un Dash 8-100 de De Havilland Canada, qui sera modifié par le Cert Center Canada (3C).



« 3C a réuni une équipe québécoise de confiance, comprenant Chrono Aviation, WAAS Aerospace et Elisen & associés, pour intégrer le groupe propulseur hybride-électrique, le système de batterie et le harnais électrique haute tension dans son Dash 8 de recherche. Je suis convaincu que la vaste expérience de 3C en matière d'essais en vol et sa relation historique avec Transports Canada viendront compléter l'équipe exceptionnelle de Raytheon Technologies pour faire la démonstration en toute sécurité de cette importante avancée technologique », a commenté John Maris, président de 3C et pilote d'essai en chef du projet.



(Photo © Raytheon Technologies)