Qatar Airways accueille son nouveau PDG, Badr Al Meer

Il a désormais la lourde tâche de succéder à Akbar Al Baker : Badr Mohammed Al Meer a pris ses fonctions en tant que PDG de Qatar Airways.



Le groupe ne lui est pas inconnu puisqu'il a servi son évolution au cours des dix dernières années, durant lesquelles il a été directeur des Opérations de l'aéroport Hamad - dirigeant les divisions MATAR (exploitation et gestion des aéroports), Qatar Duty-Free, Qatar Aviation Services, Qatar Aviation Catering Company et Qatar Airways Global Real Estate.



Son arrivée marque également la volonté de l'Etat du Qatar de porter une nouvelle génération de dirigeants. « Dans cette industrie du voyage dynamique et en constante évolution, je prévois d'investir dans les priorités et les préoccupations de ma génération, et je mettrai un accent renouvelé sur l'exploitation des technologies émergentes, le développement et la mise en oeuvre de solutions d'aviation durables, et la poursuite de l'amélioration de notre expérience client - tout en maintenant simultanément la croissance dynamique et le service de classe mondiale que nous avons toujours offert », confirme-t-il.



(Photo © Qatar Airways)