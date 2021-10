Qantas avance de nouveau la remise en service de l'Airbus A380

L'Australie a décidé de commencer à rouvrir ses frontières plus tôt que prévu, à partir du 1er novembre, et la Nouvelle-Galles du Sud de lever la quarantaine obligatoire pour les voyageurs vaccinés. Qantas et Jetstar ont donc révisé leur programme de vols et avancé la reprise des vols internationaux d'un à deux mois.



L'une des conséquences de ces décisions va être le retour en service de l'Airbus A380 plus tôt que prévu. Qantas rappelle que, initialement, les dix A380 qu'elle compte garder (sur douze) devaient être réactivés fin 2023. Cet été, la compagnie australienne a avancé le retour de cinq appareils à juillet 2022 (pour desservir Los Angeles et Londres).



Désormais, le premier A380 pourrait être réactivé dès la fin de l'année afin de former les équipages, en vue d'une remise en service de deux appareils dès avril 2022 (sur Los Angeles). Trois autres appareils devraient les rejoindre à partir du mois de novembre 2022. Enfin, les cinq derniers sont toujours attendus en service au début de l'année 2024.



En parallèle, des négociations ont été ouvertes avec Boeing pour avancer de plusieurs mois la livraison de trois Dreamliner déjà produits mais stockés chez l'avionneur en raison de la crise sanitaire. Quant à Jetstar, elle devrait réactiver ses cinq derniers 787-8 stockés à Alice Springs dans les prochains mois.



Le groupe Qantas souligne que ces nouvelles, « les meilleures que nous ayons eues depuis près de deux ans » selon son PDG Alan Joyce, vont permettre de rappeler 11 000 collaborateurs de Qantas et Jetstar, jusqu'alors en chômage partiel. Ainsi, 22 000 personnes pourraient avoir repris leur poste dès le début du mois de décembre, un niveau qui n'était pas attendu avant juin 2022.



(Un A380 de Qantas, en immobilisation longue durée dans le désert Mojave, en Californie - Photo © Qantas)