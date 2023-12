Premier vol en propulsion hybride-électrique pour le démonstrateur EcoPulse

EcoPulse, le démonstrateur d'avion à propulsion hybride-électrique distribuée développé par Daher, Safran et Airbus a réalisé avec succès son premier essai en vol en mode hybride-électrique le 29 novembre depuis l'aéroport de Tarbes. Ce vol d'essai a duré près de 100 minutes.



Basé sur la plateforme TBM de Daher, EcoPulse est équipé de six propulseurs électriques intégrés (ePropellers) fournis par Safran (qui fournit aussi le turbogénérateur, des harnais et l'unité de distribution et de redressement d'énergie).



Airbus fournit quant à lui la batterie (jusqu'à 350 kilowatts de puissance), le calculateur de commandes de vol ainsi que son expertise en intégration aérodynamique et acoustique.



Le démonstrateur EcoPulse est soutenu par le CORAC (Conseil de la Recherche Aéronautique Civile) et cofinancé par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) à travers France Relance et NextGeneration EU.