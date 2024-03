La flotte d'avions tout cargo de Royal Jordanian se reconstruit. La compagnie aérienne jordanienne vient de réceptionner son premier Airbus A321P2F à Amman, le premier appareil de ce type dans la région.



L'appareil (MSN 3926, JY-RAZ, V2500) est issu de la flotte de transport de passager de British Airways (jusqu'en mars 2020) et appartient au portefeuille de BBAM. Il a été converti par ST Aerospace à Seletar (Singapour).



Royal Jordanian réceptionnera un second exemplaire de l'A321 cargo d'EFW l'année prochaine.



RJ Cargo utilisait deux A310-300F jusqu'à l'année dernière, en plus des capacités des soutes des avions de transport de passagers de la compagnie jordanienne.



(Photo © Royal Jordanian)