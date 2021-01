Porter Airlines repousse de nouveau la reprise de ses vols

Porter Airlines s'est résignée à une immobilisation d'un an. La compagnie aérienne canadienne a de nouveau repoussé la date espérée de reprise de ses opérations au 29 mars.



« Nous voulons voir nos avions dans le ciel le plus tôt possible et nous travaillons activement à la préparation de notre reprise de service. Toutefois, l'incertitude permanente que présentent les restrictions gouvernementales en matière de voyages, notamment la fermeture des frontières, a des répercussions sur notre capacité à assurer des vols », regrette la compagnie.



Le Canada a en effet adopté des mesures strictes pour limiter les voyages et les passagers entrant sur le territoire sont soumis à une quarantaine de quatorze jours. Depuis quelques jours, ils doivent également présenter un test négatif à la covid-19 datant de moins de trois jours (sans que cela ne lève l'obligation de quarantaine).



Porter Airlines avait suspendu ses opérations le 21 mars 2020.



(Photo © Porter Airlines)