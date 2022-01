Pieter Elbers ne sera pas reconduit pour un 3e mandat à la tête de KLM

Le conseil de surveillance de KLM annonce que Pieter Elbers ne fera pas un troisième mandat en tant que directeur général de la compagnie néerlandaise. Son mandat actuel expire le 30 avril 2023, ce qui laisse le temps au conseil de lui chercher un successeur.



Les relations étaient tendues entre Pieter Elbers et Benjamin Smith depuis l'arrivée du nouveau directeur général du groupe Air France-KLM, ce dernier souhaitant intégrer davantage la compagnie néerlandaise dans le groupe alors que son CEO voulait préserver son autonomie.



« Après deux mandats, soit plus de huit ans, en tant que directeur général de KLM, je passe le relais en toute confiance. Il va sans dire que je m'engage à soutenir KLM dans cette transition vers une nouvelle direction. [...] Ma carrière de trente ans au sein de la famille KLM a été un voyage d'une beauté inimaginable que je chérirai toujours », a déclaré Pieter Elbers.



Cees 't Hart, chairman du conseil de surveillance de KLM, souligne que l'annonce intervient alors que l'essentiel du plan de restructuration de la compagnie a été appliqué, ce qui lui permettra de profiter de la reprise et de se développer en s'appuyant sur des bases solides.