Pegasus commande six Airbus A321neo supplémentaires

La compagnie aérienne turque Pegasus Airlines vient d'accroitre son carnet de commandes auprès d'Airbus avec six nouveaux A321neo attendus à partir de 2024.



Cette nouvelle commande a été officialisée via un document boursier publié sur la plateforme d'information publique KAP.



La compagnie low-cost avait déjà passé un contrat ferme avec l'avionneur européen pour 75 A320neo en 2012, une commande modifiée en 2017 avec l'exercice d'options d'achat pour 25 A321neo. Pegasus a déjà réceptionné 44 A320neo et 7 A321neo sur ces 100 appareils, les livraisons des appareils restant s'étalant jusqu'en 2025.



Pour rappel, Pegasus a été la quatrième compagnie aérienne au monde à prendre livraison des A320 remotorisés d'Airbus. Elle fut également le premier opérateur au monde du LEAP-1A de CFM International, en juillet 2016.



Les A321neo de Pegasus sont configurés avec une cabine monoclasse de 239 sièges.



(Photo © Pegasus Airlines)