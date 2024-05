Patrick de Castelbajac rejoint GE Aerospace en tant que directeur de la Stratégie

GE Aerospace a annoncé la nomination de Patrick de Castelbajac au poste de directeur de la Stratégie à compter du 24 juin prochain. Il rapportera directement à Lawrence (Larry) Culp, le PDG du motoriste américain.



Notamment connu pour avoir dirigé l'avionneur franco-italien ATR entre 2014 et 2016, Patrick de Castelbajac a occupé plusieurs postes de direction chez Airbus, notamment en tant que vice-président Juridique en charge des Achats et de la Propriété intellectuelle (2007-2010), vice-président Contrats (2010-2014), vice-président exécutif de la Stratégie et de l'International (2017-2019) puis en tant que président d'Airbus pour la région Asie-Pacifique (2019-2020).



Plus récemment, il a rejoint le loueur Nordic Aviation Capital (NAC) en tant que PDG (2020-2022), lui faisant traverser la crise liée à la pandémie grâce à une restructuration de contrats et de dettes.



« Je suis à la fois ravi et honoré de rejoindre GE Aerospace à ce moment charnière de sa grande histoire et j'ai hâte de travailler avec les équipes pour libérer leur plein potentiel, en développant des stratégies concrètes et en soutenant la croissance durable de notre industrie », a déclaré Patrick de Castelbajac.



Patrick de Castelbajac supervisera désormais la planification stratégique de GE Aerospace et collaborera avec les équipes commerciales et opérationnelles du motoriste pour soutenir sa croissance à long terme.