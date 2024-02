Dans le cadre de la seconde partie du remaniement ministériel, Patrice Vergriete a été nommé ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports.



L'ancien maire de Dunkerque (Divers Gauche) succède à Clément Beaune, qui occupait le poste depuis juillet 2022.



Il était déjà présent au sein du gouvernement avant le remaniement et ne change pas de ministère puisqu'il était ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du Logement, depuis juillet 2023.



(Photo © Gouvernement)