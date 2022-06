Pascal de Izaguirre prend la présidence de la FNAM

A l'occasion de son assemblée générale, qui s'est déroulée le 1er juin, la FNAM et la CSTA ont décidé à l'unanimité de nommer Pascal de Izaguirre comme président.



Le PDG de Corsair prendra ses fonctions le 1er novembre.



Il remplacera Alain Battisti, le PDG de Chalair, qui occupe le poste depuis neuf ans - et qui prolongera son mandat jusqu'en novembre.



Il a indiqué qu'il « souhaitait construire sur l'héritage laissé par Alain Battisti et convaincre les pouvoirs publics français d'adopter une véritable stratégie nationale pour le transport aérien français permettant de conjuguer transition écologique, développement économique, emploi, continuité territoriale et souveraineté nationale. »



(Photo © Corsair)