Partenariat stratégique entre Eurenco et Aresia sur les nouvelles bombes de forte puissance françaises

Eurenco, leader européen des matériaux énergétiques et Aresia (ex-Rafaut Groupe) ont signé un partenariat à long terme pour les marchés de bombes d'aviation de forte puissance. L'accord, qui a été révélé à l'occasion du salon Eurosatory la semaine dernière, a pour objet de ne créer qu'un seul et unique interlocuteur en lien avec le Ministère des Armées pour les bombes de forte puissance.



« Ce partenariat entre nos deux sociétés permettra de proposer plus efficacement des produits qualifiés répondant aux besoins de nos armées et de l'export. Il s'inscrit pleinement dans la démarche visant à consolider l'autonomie stratégique nationale et européenne, et dans la logique de développement d'Aresia » a déclaré Bruno Berthet, le Président d'Aresia.



Initiée en 2017 par le Ministère des Armées, cette coopération a permis à la Direction générale de l'armement (DGA) de qualifier la première bombe aéroportée de forte puissance française, la BA84 (1000 kg dont 400 kg d'explosifs).



Eurenco et Aresia précisent aussi que les bombes concernées par ce partenariat pourront notamment venir équiper les Rafale du futur standard F4. Le standard F4 du Rafale de Dassault Aviation, qui sera finalisé en 2024, promet de pouvoir lui permettre d'emporter jusqu'à trois bombes de 1000 kg.



(une image d'artiste du Rafale F4 avec trois bombes lourdes. © Dassault Aviation)