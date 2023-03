ORIONIS : Le MCO se prépare aussi aux impératifs opérationnels de la haute intensité

Faisant partie intégrante de l'exercice interarmées et interallié ORION 23 lancé fin février, la séquence « ORIONIS » vient d'être lancée par l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) afin de préparer le MCO aéronautique aux conflits de haute intensité.



Se déroulant sur deux jours, cette initiative vise à proposer des solutions techniques innovantes, en faisant participer les industriels de défense français et européens, pour adapter ou optimiser la maintenance des appareils face aux impératifs opérationnels, par exemple en venant espacer les visites programmées faute de pouvoir respecter les butées calendaires (approche par les risques).



L'AAE précise que des simulations viendront ainsi étudier une multitude d'aéronefs comme le Rafale, l'A400M, l'hélicoptère Caracal, le C-130 Hercules, le CASA 235...



(Photo © Julien Fetcher / armée de l'Air et de l'Espace)