OMA lance l'agrandissement et la modernisation de l'aéroport de Monterrey

Vinci Airports annonce que le groupe mexicain OMA a lancé la première phase du développement de l'aéroport de Monterrey, avec le début des travaux visant à agrandir le terminal.



Ces travaux s'inscrivent dans un programme d'investissements de 400 millions d'euros sur cinq ans, qui vise à augmenter de 50 % de la capacité de l'aéroport, pour atteindre un trafic de 18 millions de passagers par an.



A l'issue de ce programme, la plateforme disposera de 70 comptoirs d'embarquement et bornes d'enregistrement et de dépose-bagages et proposera 10 000 m2 d'espaces commerciaux. Un nouveau dispositif de contrôle de sécurité plus efficace doit être mis en place, ainsi qu'un nouveau système automatisé de gestion des bagages. Deux nouvelles jetées doivent par ailleurs être construites, tandis que les zones de retrait des bagages seront rénovées et agrandies.



Vinci Airports détient une participation de 29,9 % dans le capital d'OMA, qui exploite treize aéroports au Mexique. Celui de Monterrey gère 41 liaisons nationales et dix-sept liaisons internationales assurées par huit compagnies mexicaines et cinq compagnies internationales.



(Photo © Vinci Airports)