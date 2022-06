Nouveau mégacontrat pour les hélicoptères Black Hawk de Sikorsky

L'hélicoptériste Sikorsky (groupe Lockheed Martin) vient de remporter un nouveau contrat d'envergure avec le gouvernement américain concernant sa famille H-60 Black Hawk.



Ce contrat dit « Multi-Year X » court sur une durée de cinq ans et comprend la livraison de 120 exemplaires hélicoptères H-60M Black Hawk et HH-60M (version medevac) pour l'U.S. Army, avec des options supplémentaires pour jusqu'à 135 autres hélicoptères du même type qui pourront être vendus à l'étranger dans le cadre de contrats FMS (Foreign Military Sales).



Au total, ce dixième contrat pluriannuel du même type est estimé à près de 2,3 milliards de dollars pour sa partie ferme et pourra atteindre jusqu'à 4,4 milliards de dollars dans l'hypothèse ou toutes les options étaient exercées.



Les premières livraisons des nouveaux Black Hawk sont attendues dès le mois de juillet et s'étaleront jusqu'en 2027.



Sikorsky rappelle qu'avec plus de 2100 hélicoptères de la famille H-60 déjà livrés à l'armée américaine, le Black Hawk reste l'épine dorsale de ses moyens héliportés.



(Photo © Sikorsky)