Norwegian se rapproche de Norsk e-Fuel

Norwegian a conclu un partenariat stratégique avec Norsk e-Fuel, qui lui permettra de participer à la mise en place d'une usine de production de carburant synthétique (e-fuel) en Norvège et de sécuriser un approvisionnement en carburant durable d'aviation (SAF).



L'accord détaillé devrait être finalisé dans les prochains mois. Norwegian espère que ce partenariat sécurisera 20 % de ses besoins en carburant durable jusqu'en 2030. Elle compte également prendre une participation pour une valeur de 4,3 millions d'euros dans la société.



L'objectif de Norsk e-Fuel et Norwegian est de lancer la production de carburant synthétique dès le début de 2026 à Mosjoen, créant la première usine de production d'e-carburants à grande échelle au monde. Pour cela, Norsk e-Fuel a choisi de s'installer dans le nord de la Norvège car la région profite d'un prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe et d'un accès stable à l'énergie renouvelable provenant de l'hydroélectricité. Mojoen dispose par ailleurs d'une infrastructure portuaire et ferroviaire et d'une longue tradition industrielle.



« Les carburants durables pour l'aviation doivent devenir à la fois plus abondants et moins chers. Pour que cela devienne une réalité, l'industrie aéronautique doit collaborer avec les pouvoirs publics afin de combler l'écart de prix entre les combustibles fossiles et les carburants synthétiques. À terme, ils pourront concurrencer et remplacer les carburants fossiles. Le temps presse et nous sommes impatients de commencer", a déclaré Geir Karlsen, le directeur général de Norwegian.



(Lars Bjørn Larsen, directeur commercial de Norsk e-Fuel, et Geir Karlsen, directeur général de Norwegian © Norwegian)