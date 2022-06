Norwegian finalise son accord avec Boeing pour l'acquisition de 50 737 MAX 8

Norwegian a annoncé que toutes les conditions avaient été remplies pour qu'elle puisse finaliser son accord préliminaire avec Boeing. Dévoilé à la fin du mois de mai, il prévoyait l'acquisition de cinquante 737 MAX 8 et une trentaine d'options.



Les appareils doivent être livrés entre 2025 et 2028, et permettront essentiellement de remplacer des appareils dont les baux arriveront à leur terme, mais aussi d'augmenter ses capacités. Selon les plans de la compagnie, la majorité d'entre eux resteront en pleine propriété.



L'accord avec Boeing permettra à Norwegian d'enregistrer un gain net de 212 millions de dollars au deuxième trimestre et s'accompagne de l'abandon de tous les litiges juridiques en cours entre les deux sociétés.



Avant sa restructuration, Norwegian avait en effet déjà été cliente du 737 MAX, dont elle avait commandé une centaine d'exemplaires. A la suite d'une croissance jugée trop rapide des opérations, des problèmes de moteurs du 787 et de l'immobilisation du 737 MAX, la compagnie a frôlé la faillite et a dû se restructurer lourdement. Elle avait notamment annulé toutes ses commandes auprès de Boeing en juin 2020, soit 92 737 MAX et cinq 787.



