Norse Atlantic allonge les sous-locations de 4 Boeing 787

Norse Atlantic Airways joue la prudence. La compagnie annonce qu'elle s'est entendue avec certains de ses partenaires pour prolonger les sous-locations de quatre de ses Boeing 787. Ces prolongations sont de plusieurs mois, jusqu'à un an.



Ainsi, trois 787-8 lui seront désormais retournés entre fin mars et fin mai 2025. Les appareils sont en service chez Air Europa.



Un autre 787-9 verra son contrat de location étendu de deux mois pour être réintégré dans la flotte norvégienne début mai 2024, à temps pour renforcer les capacités de la compagnie pour son programme été.



Norse Atlantic rappelle qu'elle compte quinze 787 dans sa flotte (enregistrés en Norvège et au Royaume-Uni), tous acquis en leasing dans des conditions avantageuses au moment où les baux étaient bas (2021).



« Cette extension des contrats de sous-location offre une nouvelle opportunité de sécuriser une partie de nos recettes sur la période de location. Notre stratégie consiste à croître à un rythme régulier en fonction de la demande du marché. Nous avons l'intention d'exploiter douze Boeing 787 pendant notre saison été 2024 et nous aurons une flotte pleinement opérationnelle de quinze appareils en 2025 », explique Bjørn Tore Larsen, PDG et fondateur de Norse Atlantic Airways.



(Photo © Norse Atlantic Airways)