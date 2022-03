Norse Atlantic Airways retarde son lancement

Inquiète des conséquences de la crise en Ukraine sur le prix du carburant et la demande, Norse Atlantic Airways a décidé de retarder que quelques semaines son lancement : ses premiers vols sont désormais prévus au mois de juin, au lieu du printemps.



« La tragédie qui se déroule en Ukraine crée des incertitudes dans le transport aérien international que nous prenons au sérieux. La flexibilité des accords pour la flotte de Norse, ses faibles coûts et sa solide base financière nous permettent d'être prudents sur le lancement. Nous sommes dans une position unique car nous n'avons pas encore commencé à voler, ce qui nous donne l'avantage d'entrer sur le marché avec précaution en fonction de la demande et de nous adapter rapidement aux événements », résume le PDG et fondateur de Norse, Bjorn Tore Larsen.



La compagnie norvégienne annonce également qu'elle a sécurisé des créneaux à l'aéroport de Londres Gatwick.



Elle compte initialement lancer des vols entre la Norvège et les Etats-Unis, puis de s'étendre à d'autres villes européennes lorsque le marché le permettra. Une première base PNT a été établie à Oslo - où sont stationnés les neuf premiers Boeing 787 qu'elle a reçus - et la première base PNC se situe à Fort Lauderdale.