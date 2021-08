Norse Atlantic Airways augmente sa flotte de Boeing 787

Norse Atlantic Airways a conclu un accord avec BOC Aviation portant sur l'acquisition en leasing de six Boeing 787-9 de seconde main. Tous sont motorisés par des Trent 1000 TEN de Rolls-Royce.



La livraison des appareils est attendue à partir de décembre 2021. Norse Atlantic Airways souligne que les baux ont une durée de seize ans.



La low-cost norvégienne devient ainsi une nouvelle cliente de la société de leasing et porte sa future flotte de Dreamliner à quinze appareils - le précédent accord, conclu avec AerCap, porte sur six 787-9 et trois 787-8 et prévoit également des livraisons à partir de décembre.



Son objectif est de reconstruire l'activité long-courrier à bas coûts de Norwegian sur le réseau nord-atlantique. « Nous sommes impatients d'accueillir les clients des deux côtés de l'Atlantique à bord de ces appareils ultramodernes dès que la demande de voyages transatlantiques reprendra », a commenté Bjørn Tore Larsen, son fondateur et CEO.



Pour le moment, le réseau nord-atlantique reste meurtri, alors que les Etats-Unis refusent toujours de lever les sévères restrictions de voyage imposées depuis plus d'un an et qui nécessitent un motif impérieux pour pouvoir entrer dans le pays. Le Canada prévoit quant à lui de rouvrir ses frontières aux voyageurs vaccinés en septembre.



(Photo © Boeing)