Nicolas Potier nommé à la tête des services de Safran Aircraft Engines

Nicolas Potier a été nommé Directeur de la division Support & Services de Safran Aircraft Engines le 1er février. Il remplace François Planaud qui a fait valoir ses droits à la retraite et intègre le comité de direction de Safran Aircraft Engines.



Après avoir commencé sa carrière au Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi en 2017, puis être entré au cabinet du Premier ministre François Fillon comme conseiller en charge de la politique industrielle en 2010, Nicolas Potier a rejoint Safran Aircraft Engines en 2012. Il a d'abord occupé le poste de Directeur de la stratégie industrielle, puis a pris la direction des programmes Moteurs de Forte Puissance (MFP).



En 2016, il est nommé Directeur des Contrats de services puis des opérations clients au sein de la division Support & Services. Il a ensuite rejoint Safran Landing Systems en 2019 où il a dirigé la division Systèmes et Équipements puis la division Roues & Freins.



Nicolas Potier est diplômé de l'École Polytechnique et ingénieur des Mines.



(Photo © Safran)